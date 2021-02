Upamecano-Alternative: United nimmt Konaté ins Visier

Jung, entwicklungsfähig und mit allen Anlagen ausgestattet, die einen modernen Innenverteidiger ausmachen – Dayot Upamecano bringt ein Paket an Fähigkeiten mit, das Topklubs sofort zum Stift greifen lässt, wenn es darum geht, potenzielle Neuverpflichtungen auf die Einkaufsliste zu setzen.

Doch auch auf Upamecanos französischen Landsmann und Abwehrpartner bei RB Leipzig treffen diese Eigenschaften zu. Ibrahima Konaté, mit 21 Jahren ein Jahr jünger, aber dafür noch nicht zum Abwehrchef herangereift, weckt ebenfalls das Interesse europäischer Topklubs. Dem englischen ‚Independent‘ zufolge ist Konaté nun zum Hauptziel von Manchester United aufgestiegen. Auch der FC Chelsea sowie der FC Liverpool zählen der Tageszeitung zufolge zum Interessentenkreis.

Bayerns Rolle bei Upamecano

Der Grund für das gesteigerte Interesse der Red Devils hat vor allem mit Upamecanos Situation zu tun. Da sich nach FT-Informationen der FC Bayern mehr und mehr als nächste Station des 22-Jährigen herauskristallisiert und sein Werben forciert, sieht man am Old Trafford die Chancen schwinden, den RB-Abwehrchef im Sommer an Land zu ziehen.

FT-Meinung