Profivertrag für FC-Talent Pauli

Der 1. FC Köln stattet Julian Pauli mit einem Profivertrag aus. Der 18-jährige Innenverteidiger gewann in der Saison 2022/23 mit der U19 des Vereins den DFB-Pokal. Im Sommer 2021 war der in London geborene Pauli vom BVB in die U19 der Geißböcke gewechselt. Geschäftsführer Sport Christian Keller sagt über die Qualitäten des Nachwuchsspielers: „Julian bringt vieles mit, um ein richtig guter Innenverteidiger zu werden. Seine Robustheit, sein Tempo, seine Zweikampfstärke und allen voran auch seine Mentalität sorgen für viel positive Phantasie in seine weitere Entwicklung.“

Auch Pauli selbst ist glücklich nach der Unterzeichnung seines ersten Profivertrags: „Ich freue mich, meinen ersten Lizenzspielervertrag beim 1. FC Köln unterschrieben zu haben. Ich bin vor drei Jahren vom BVB nach Köln gekommen und habe mich hier auf Anhieb wohlgefühlt. Ich bin zwar in Düsseldorf aufgewachsen, fühle mich mittlerweile aber wie ein echter Kölner. Die Stadt und der Klub passen sehr gut zu mir. Ich möchte mich hier durch hartes Training weiterentwickeln, um irgendwann im Rheinenergiestadion auflaufen zu können. Das ist mein großes Ziel.“