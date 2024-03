Heidenheim: Noch ein Jahr für Theuerkauf?

Norman Theuerkauf könnte seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim 1. FC Heidenheim noch einmal um ein Jahr verlängern. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge sollen zeitnah die Gespräche aufgenommen werden. Schon jetzt ist klar, dass Theuerkauf im Anschluss an seine aktive Laufbahn in anderer Rolle beim FCH weitermachen soll.

Der 37-jährige Defensivspieler läuft bereits seit 2015 an der Brenz auf, hat 256 Partien für Heidenheim auf dem Buckel. Auch in dieser Saison ist Theuerkauf noch gefragt, 20 Pflichtspieleinsätze stehen zu Buche. Der Routinier würde sich freuen, „noch ein Jahr dranhängen zu dürfen“.