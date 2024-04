Gladbach: Verhandlungen mit Niehoff

Borussia Mönchengladbach zeigt ernsthaftes Interesse an Niklas Niehoff von Zweitligist Holstein Kiel. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, befinden sich die Fohlen mit dem 19-jährigen Offensivspieler der Störche in konkreten Gesprächen bezüglich eines Sommertransfers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Rechtsaußen hat in dieser Saison bisher vier Spiele für den Aufstiegsaspiranten bestritten und dabei je ein Tor sowie eine Vorlage beigesteuert. Niehoff kommt vornehmlich in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord zum Einsatz. Dort überzeugt er mit 17 Torbeteiligungen (acht Tore, neun Assists) in 24 Einsätzen.