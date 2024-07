United: Neue Chance für Sancho

Erik ten Hag will Jadon Sancho bei Manchester United eine zweite Chance geben. Gegenüber ‚The Athletic‘ stellt der United-Trainer klar, dass er einen „Schlussstrich“ unter seine Differenzen mit Sancho gezogen hat. Nach seiner erfolgreichen Leihe zu Borussia Dortmund hatte der Engländer in der zweiten Juliwoche das Training in Manchester aufgenommen, zuvor soll es zu einem sehr versöhnlichen Gespräch mit ten Hag gekommen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor der Leihe nach Dortmund wurde Sancho noch aus dem Profitraining verbannt. „Wie gesagt, wir haben einen Schlussstrich gezogen. Manchester United braucht gute Spieler und Jadon ist ein guter Spieler. Wir machen jetzt weiter“, führt ten Hag aus. Vom Tisch sind die Wechselgerüchte damit aber wohl nicht. Vor allem Juventus Turin wurde zuletzt reges Interesse am 24-Jährigen nachgesagt.