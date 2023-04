Inter: Entscheidung um Lukaku gefallen?

Sieben Tore in 24 Partien – vom Romelu Lukaku von vor zwei Jahren war in dieser Saison nicht mehr viel zu sehen. Der belgische Mittelstürmer hat Selbstvertrauen und Torriecher aus irgendeinem Grund beim FC Chelsea an der Stamford Bridge vergessen. Dorthin wird er einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge nach einem Jahr zurückkehren.

„Lukaku und Inter – es ist vorbei“, titelt das italienische Fachblatt am heutigen Montag. Der Mailänder Klub habe sich gegen eine Festverpflichtung im Anschluss der Leihe entschieden, zu dürftig waren Lukakus Auftritte in den vergangenen Monaten. Preis und Leistungen stehen in keinem Verhältnis.

Gesamtpaket zu teuer

Auf Verhandlungen mit Chelsea, wo Lukaku noch bis 2026 auf der Gehaltsliste steht, werden sich die Nerazzurri deshalb gar nicht erst einlassen, heißt es. Selbst wenn die Blues in den Gesprächen entgegenkommen würden, wäre das Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt viel zu hoch. So will sich Inter auf die Suche nach einer neuen Nummer eins im Sturm machen.

Wie es im Sommer mit Lukaku weitergeht, ist unklar. Dass der 29-Jährige noch einen letzten Anlauf in London unternehmen will, ist zweifelhaft. Zwischen den Blues und ihrem Sturmtank hat es in all den gemeinsamen Jahren nicht gepasst.