Villarreal holt Kubo

Takefusa Kubo wird in der kommenden Saison im Trikot des FC Villarreal auflaufen. Wie der spanische Erstligist offiziell verkündet, kommt der 19-Jährige von Real Madrid auf Leihbasis. Eine Kaufoption existiert dem Vernehmen nach nicht.

Kubo, der vertraglich noch bis 2024 an die Madrilenen gebunden ist, war zuletzt an den RCD Mallorca ausgeliehen. In 36 Einsätzen gingen vier Tore und fünf Torvorlagen auf das Konto des japanischen Supertalents.