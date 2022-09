Real: Neuer Vertrag für Ancelotti

Carlo Ancelotti winkt eine Vertragsverlängerung bei Real Madrid. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge ist die Führungsetage um Präsident Florentino Pérez sehr zufrieden mit der Arbeit des Italieners. Ancelottis bis 2024 laufender Kontrakt soll darum zeitnah ausgedehnt werden.

Für den 63-Jährigen ist es bereits die zweite Amtszeit bei den Königlichen. In der Vorsaison holte Ancelotti mit Real die Meisterschaft und den Titel in der Champions League. Mit fünf Siegen in den ersten fünf Pflichtspielen ist auch der Start in die aktuelle Spielzeit vollauf gelungen.