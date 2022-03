Salah lehnt Liverpool-Offerte ab

Mohamed Salah ist derzeit nicht bereit, seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim FC Liverpool zu verlängern. Wie der Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, liegen die Gespräche zwischen beiden Parteien schon seit Dezember auf Eis. Das jüngste Angebot der Reds entspricht demnach nicht den Vorstellungen des 29-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Salah würde gerne in Liverpool bleiben, erwartet Romano zufolge aber eine verbesserte Offerte. Eine solche ist von Seiten des Klubs aber wohl nicht in Planung. Coach Jürgen Klopp meinte zuletzt: „Es ist Mos Entscheidung. Der Klub hat getan, was er kann.“