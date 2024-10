BVB: Gittens-Preisschild viel höher als gedacht

Der FC Chelsea, FC Liverpool und Tottenham Hotspur, dazu neuerdings auch Crystal Palace und Nottingham Forest: Jamie Gittens hat in der englischen Heimat einen großen Markt. Erst gestern hatte ‚CaughtOffside‘ gemeldet, dass die Interessenten mindestens 60 Millionen Euro in Aussicht stellen müssten, um Borussia Dortmund von einem Verkauf zu überzeugen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem gegenüber steht nun ein Bericht der ‚Bild‘. Laut der Boulevardzeitung ist der Preis für Gittens nämlich noch wesentlich höher. Satte 100 Millionen Euro soll der BVB veranschlagen. Schließlich steht der 20-jährige Dribbler noch bis 2028 bei Schwarz-Gelb unter Vertrag.

Lese-Tipp

BVB ersatzgeschwächt gegen Real: „Mentalität alleine reicht nicht"

2020 war Gittens für mickrige 90.000 Euro Ausbildungsentschädigung aus der Jugendabteilung von Manchester City in die des BVB gewechselt. In Dortmund ging er trotz einiger Verletzungsrückschläge die nötigen Schritte zum Profi und ist heute immens wichtiger Teil des Teams.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bühne Santiago Bernabéu

Zwar spielt Gittens nur selten von Beginn an, überzeugt dafür aber umso mehr als Joker. Seine Bilanz in der laufenden Saison: Vier Tore und drei Assists in nur 504 Einsatzminuten. Das macht einen Scorerpunkt alle 72 Minuten. Man darf gespannt sein, ob er sich heute Abend (21 Uhr) im Champions League-Duell bei Real Madrid von Beginn an zeigen darf. Wenn ja, könnte das seine Aktien in der Heimat nochmal verbessern.