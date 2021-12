Chelsea: Koundé im Januar wieder Thema

Der Name Jules Koundé (23) wird an der Stamford Bridge weiterhin heiß diskutiert. Wie ‚ESPN‘ berichtet, will der FC Chelsea im Januar einen neuen Versuch starten, den französischen Nationalspieler vom FC Sevilla in die Premier League zu holen. Im vergangenen Sommer scheiterten die Blues mit einem Angebot, das Sevilla-Sportdirektor Monchi als „das größte in unserer Geschichte“ bezeichnete.

Aufgrund der Vertragssituation bei Antonio Rüdiger (28), Thiago Silva (37), Andreas Christensen (25) and Cesar Azpilicueta (32), deren Arbeitspapiere alle zum Saisonende auslaufen, beschäftigt sich Thomas Tuchel derzeit mit Personalien für die Verteidigung. Zuletzt wurde auch Bremer vom FC Turin als potenzielle Verpflichtung genannt.