Mainz: Der Stand bei Svensson

Bo Svensson hat den FC Liefering über die Pläne des FSV Mainz 05 in Kenntnis gesetzt, ihn als neuen Trainer zu installieren. Geschäftsführer Manfred Pamminger sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Bo hat uns informiert, dass es Interesse aus Mainz an ihm gibt und er dort Trainer werden soll.“ Svensson kann den österreichischen Zweitligisten per Ausstiegsklausel in Höhe von 1,5 Millionen Euro verlassen.

Ex-Klub Mainz, für den der 41-jährige Däne als aktiver Spieler 122 Mal aufgelaufen war, will den Preis aber drücken. Der TV-Sender ‚Sky‘ berichtet bereits von einer Einigung mit Svensson und Liefering. Pamminger betont allerdings: „Verhandlungen zwischen den Klubs gab es bisher definitiv nicht, aus Mainz ist noch niemand an uns herangetreten.“