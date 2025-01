Pep hadert nach Sieg | 94 Millionen für TAA

City noch auf Formsuche

Die vergangenen Monate waren für Manchester City zum Vergessen. Aus den zurückliegenden 14 Pflichtspielen vor dem gestrigen 4:1-Sieg gegen West Ham United gingen neun verloren, nur zwei gewann die Mannschaft von Pep Guardiola, die in den vergangenen Jahren die dominanteste Mannschaft im europäischen Fußball war. Ob der amtierende englische Meister nach nun zwei Siegen in Folge wieder auf altem Niveau angekommen ist? Erfolgstrainer Guardiola vertritt diesbezüglich eine ganz klare Position.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein deutliches „Absolut nicht“ lautete seine Antwort auf die Frage, ob der Sieg gegen die Hammers die Rückkehr des alten Manchester City markiert habe. „Unsere Leistung war nicht gut. Wir haben viele Jahre lang unser Niveau gesehen. Wir sind noch nicht auf unserem Niveau“, schob der 53-Jährige mahnend nach, zeigte sich ob der Niederlagenmisere der vergangenen Monate aber sehr erleichtert: „Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin so glücklich. Ich werde bis zum FA Cup besser schlafen.“

Liverpool will Alexander-Arnold halten

Dass Real Madrid Trent Alexander-Arnold unbedingt verpflichten will, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Erst kürzlich sollen die Königlichen sogar ein Angebot in Höhe von 24 Millionen Euro hinterlegt haben, um den 26-Jährigen noch im Januar zu verpflichten, obwohl der Vertrag des englischen Nationalspielers im Sommer ausläuft. Doch auch der FC Liverpool plant in der Zukunft mit seinem Eigengewächs und hat ihm nun ein finanziell sehr ansprechendes Angebot vorgelegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der ‚Mirror‘ berichtet, bieten die Reds ihrem Rechtsverteidiger für die Unterzeichnung eines Fünfjahresvertrags umgerechnet rund 94 Millionen Euro. Damit zieht der aktuelle Premier League-Tabellenführer mit dem Angebot der Madrilenen gleich, die Alexander-Arnold zusätzlich allerdings noch einen netten Unterschriftsbonus bieten. Jetzt liegt es am Spieler zu entscheiden, ob er seinem Jugendverein treu bleibt oder ein neues Abenteuer wagt.