Wegen Olympia: FC Bayern in der Vorbereitung ohne Olise

Neuzugang Michael Olise wird einen Großteil der Vorbereitung beim FC Bayern München verpassen. Der Stürmer befindet sich im offiziellen Aufgebot des französischen Olympia-Kaders, das am heutigen Montag bekanntgegeben wurde. Das olympische Fußballturnier beginnt am 24. Juli. Sollte die Équipe Tricolore es bis ins Finale schaffen, würde der 22-Jährige dem deutschen Rekordmeister mindestens bis zum 9. August fehlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits eine Woche später muss der FCB in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm antreten. Olises neuer Teamkollege Mathys Tel (19) wird dagegen die Vorbereitung bei seinem Klub absolvieren. Der Mittelstürmer hatte noch im vorläufigen Aufgebot der Franzosen gestanden, im finalen Kader fehlt sein Name jedoch. Dafür wurden aus der Bundesliga Castello Lukeba (RB Leipzig), Kiliann Sildillia (SC Freiburg), Enzo Millot (VfB Stuttgart) und Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) von Trainer Thierry Henry in die Auswahl berufen.