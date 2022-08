Juve verlängert mit Fagioli

Juventus Turin setzt langfristig auf Eigengewächs Nicolò Fagioli. Die Bianconeri geben die Vertragsverlängerung mit dem 21-jährigen Mittelfeldspieler bekannt, der bis 2026 unterschreibt.

Fagioli lief in der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis für US Cremonese auf. Dort war der U21-Nationalspieler mit drei Treffern und sieben Assists in 33 Einsätzen am Aufstieg des Klubs in die Serie A beteiligt.