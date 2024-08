Bundesliga-Flirt Silva vor Abflug nach Spanien

Fábio Silva von den Wolverhampton Wanderes wird den Rest der laufenden Saison auf der kanarischen Insel Gran Canaria verbringen. Laut ‚Sky Sports‘ verleihen die Wolves den 22-jährigen Mittelfeldspieler für ein Jahr an den spanischen Erstligisten UD Las Palmas.

Unter der Anzeige geht's weiter

An Silva waren mit dem SV Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg auch zwei Vertreter aus der Bundesliga dran. Der Portugiese konnte sich seit seinem 40-Millionen-Transfer vom FC Porto vor vier Jahren nicht in der ersten Mannschaft nachhaltig etablieren. Nun wird Las Palmas die vierte Leihstation in seiner Laufbahn bei den Wolves.

Update (21:31 Uhr): Inzwischen ist der Deal offiziell verkündet worden.