Stuttgarts Beyaz in die Süper Lig

Der VfB Stuttgart verleiht Spielmacher Ömer Beyaz in dessen Heimat. Der türkische Erstligist Hatayspor sichert sich die Dienste des 19-Jährigen leihweise für eine Saison. Von einer Kaufoption ist keine Rede. In der Süper Lig soll Beyaz der nachhaltige Durchbruch auf Profi-Ebene gelingen, so der Plan aller Beteiligten.

„Für Ömer ist dieser Schritt absolut sinnvoll“, lässt sich Stuttgarts Spotdirektor Fabian Wohlgemuth zitieren, „bei Hatayspor in der Süper Lig hat er die Aussicht auf regelmäßige Einsatzzeiten, was in seinem Alter besonders wichtig ist. Wir wünschen ihm und seinem neuen Klub eine erfolgreiche Saison.“

