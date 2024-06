Conte übernimmt bei Napoli

Der Nächste bitte: Antonio Conte übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt bei der SSC Neapel. Der 54-Jährige soll den Scudetto-Gewinner von 2023 wieder in die Spur bringen, nachdem die Süditaliener die abgelaufene Saison lediglich auf einem enttäuschenden zehnten Platz abschlossen und auf dem Weg drei Übungsleiter verschlissen haben.

In Neapel erhält der in Lecce geborene Trainer einen Dreijahresvertrag. Das Nettogehalt liegt dem Vernehmen nach bei etwa 6,5 bis sieben Millionen Euro plus Boni.

„Ich bin sehr stolz, dass der neue Trainer von Napoli Antonio Conte ist. Antonio ist ein Top-Trainer, ein Anführer, mit dem ich sicher bin, dass nach dem Abschluss des Zyklus, der uns letztes Jahr zum Gewinn des Scudetto geführt hat, die notwendige Neugründung beginnen kann. Nach vielen Saisons an der Spitze des italienischen Fußballs beginnt heute ein wichtiges neues Kapitel in der Geschichte von Napoli“, erklärt Präsident Aurelio De Laurentiis.

Conte selbst ergänzt: „Napoli ist ein Ort von globaler Bedeutung. Ich bin glücklich und begeistert von der Idee, auf der blauen Bank zu sitzen. Eines kann ich auf jeden Fall versprechen: Ich werde mein Möglichstes für das Wachstum der Mannschaft und des Vereins tun. Mein Engagement.“

Conte trainierte zuletzt Tottenham Hotspur, war seit seiner Entlassung im März 2023 vereinslos. Neapel ist bereits die zehnte Trainerstation des ehemaligen italienischen Nationalspielers. Juventus Turin, für das er 13 Jahre lang selbst die Schuhe geschnürt hatte, coachte er zwischen 2012 und 2014 zu drei Meistertiteln in Serie. Auch bei seinen Engagements beim FC Chelsea (2017) und Inter Mailand (2021) gewann er jeweils einmal den nationalen Titel.