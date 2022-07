Dilrosun vor Hertha-Abschied

Javairô Dilrosun befindet sich bei Hertha BSC auf dem Sprung. Wie das niederländische ‚Voetbal International‘ berichtet, steht der 24-jährige Flügelspieler kurz davor, sich mit Feyenoord Rotterdam auf einen Wechsel zu einigen. Auch die Übereinkunft mit der Hertha stehe kurz vor dem Abschluss.

In Rotterdam soll Dilrosun in die Fußstapfen von Luis Sinisterra (23) treten, den es für bis zu 30 Millionen Euro zu Leeds United zog. Eine potenzielle Ablöse für Dilrosun wird in dem Bericht nicht genannt. An die Alte Dame ist der Linksfuß noch bis 2024 gebunden.

In der abgelaufenen Spielzeit war Dilrosun an Girondins Bordeaux verliehen. Für den Absteiger absolvierte er 32 Pflichtspiele und war an acht Treffern direkt beteiligt. 2018 war der Niederländer ablösefrei von Manchester City in die Hauptstadt gewechselt, konnte sich jedoch nicht nachhaltig etablieren.