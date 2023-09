„Veränderte Rolle“: Ancelotti über Modric

Carlo Ancelotti hat sich zur Rolle von Luka Modric (38) bei Real Madrid geäußert. Im Rahmen einer Pressekonferenz sagte der Trainer der Königlichen: „Als Modric verlängerte, waren wir alle hocherfreut. Seine Rolle hat sich verändert, weil er zu Beginn nur ein Spiel in der Startelf stand, aber jetzt wird er prominenter und weiterhin wichtig sein. Ich habe dieses Thema mit ihm besprochen.“

Zur Erläuterung: Modric stand in vier La Liga-Partien erst einmal in der Startelf. Gleiches gilt jedoch auch für Toni Kroos (33). Das Duo trifft im Mittelfeld von Real unter anderem auf Jude Bellingham (20), Federico Valverde (25), Eduardo Camavinga (20) und Aurélien Tchouaméni (23). Die Routiniers haben ihren jahrelangen Startplatz also nicht mehr sicher.