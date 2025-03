In einer Woche alles verspielt: War es das für Bosz bei PSV?

Die PSV Eindhoven hat innerhalb von acht Tagen gleich drei Titel verspielt – das könnte Trainer Peter Bosz den Job kosten. Die Niederländer hatten in der vergangenen Woche erst im Pokal (1:2), dann in der Liga (2:3) gegen die Go Ahead Eagles Deventer verloren, gestern gab es dann die verheerende 1:7-Klatsche zuhause gegen den FC Arsenal in der Champions League. „Es war schmerzhaft, demütigend und überraschend“, gab Bosz im Anschluss an die Partie auf der Pressekonferenz zu Protokoll.

Für das Achtelfinal-Rückspiel bei den Gunners stehen die Chancen auf ein Weiterkommen damit quasi bei null. In der Liga hinkt die PSV, immerhin amtierender Meister, zehn Spieltage vor Schluss acht Punkte hinter Ajax Amsterdam her. Die kritischen Stimmen gegen Bosz werden immer lauter. Der ehemalige Coach von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen ist sei 2023 bei Eindhoven und feierte durchaus Erfolge, die Amtszeit neigt sich jetzt aber dem Ende entgegen.