Bayern-Abschied: Stiller-Transfer vor dem Abschluss

Die TSG Hoffenheim steht offenbar dicht vor der Verpflichtung von Angelo Stiller. Laut ‚Sport1‘ befindet sich der ablösefreie Sommertransfer des 19-jährigen Mittelfeldspielers vom FC Bayern in den Kraichgau vor dem Abschluss.

Dort steht mit Sebastian Hoeneß sein alter Förderer an der Seitenlinie. Hoeneß hatte Stiller einst in die U23 des FC Bayern befördert. Bei den Bayern wiederum kam der Linksfuß in der laufenden Spielzeit erst 60 Minuten zum Einsatz, in Hoffenheim winken deutlich größere Spielanteile.

Vor einigen Monaten hatte Stiller eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags abgelehnt. Nach elf Jahren beim FC Bayern ruft nun eine neue Herausforderung.