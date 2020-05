Gehalt: Sané kommt Bayern entgegen

Der FC Bayern darf sich im Poker um den Transfer von Leroy Sané über ein wertvolles Zeichen des Spielers freuen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, kam der 24-Jährige den Münchnern in puncto Gehalt entgegen. Seit einigen Wochen besteht nun schon Einigkeit über einen Fünfjahresvertrag.

Zu klären ist weiterhin die Höhe der Ablöse. Aber auch an dieser Stelle hat womöglich eine Annäherung stattgefunden. Dem englischen ‚Telegraph‘ zufolge geht man in München davon aus, dass rund 65 Millionen Euro erforderlich sind, um Sané von Manchester City loszueisen. Die erste Preisvorstellung des FC Bayern soll noch bei 40 Millionen Euro gelegen haben, die Citizens setzten die Ablöseforderung nach FT-Infos auf 80 Millionen an.