Lukebakio: Serie-A-Klub klopft an

Dodi Lukebakios Dienste sind auf dem Transfermarkt heiß begehrt. Laut einem Bericht von Gianluca Di Marzio steigt auch der AC Florenz in den Poker um 25-jährigen Offensivspieler ein. Der italienische Tabellenachte habe bereits Kontakt zu dem bis 2024 bei Hertha BSC unter Vertrag stehenden Belgier aufgenommen, ein offizielles Angebot stehe noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Florenz reiht sich in eine lange Liste interessierter Klubs ein, darunter Ajax Amsterdam, die PSV Eindhoven, Inter sowie der AC Mailand, die AS Rom, der FC Villarreal, der FC Sevilla, der FC Bologna, der SC Freiburg und sogar Paris St. Germain. Zuletzt wurde eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro für den Flügelflitzer, der mit der Alten Dame nicht den Gang in die zweite Liga antreten möchte, in den Raum geworfen. Lukebakio war 2019 für stolze 20 Millionen Euro vom FC Watford in die deutsche Hauptstadt gewechselt.

Lese-Tipp

Eintrachts Stürmersuche führt nach Berlin