Bartra offen für Barça-Rückkehr

Marc Bartra kann sich vorstellen, in Zukunft erneut für den FC Barcelona aufzulaufen. In einem Interview mit dem spanischen Radiosender ‚Cadena SER‘ sagt der Innenverteidiger von Betis Sevilla, er habe die Tür zu Barça „nie geschlossen“. Aktuell sei der 29-Jährige aber „total auf Betis konzentriert“ und in Sevilla „sehr glücklich“.

Seit seinem elften Lebensjahr spielte der gebürtige Katalane für Barcelona, ehe er nach 14 Jahren im Verein zu Borussia Dortmund wechselte. Im Januar 2018 kehrte Bartra nach eineinhalb Jahren Bundesliga in sein Heimatland zurück.