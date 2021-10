Werder: Bittencourt vor dem Comeback

Leonardo Bittencourt könnte im kommenden Zweitligaspiel von Werder Bremen gegen Darmstadt 98 (Sonntag, 13:30 Uhr) sein Saisondebüt feiern. Gegenüber der ‚DeichStube‘ bestätigt Werder-Trainer Markus Anfang einen möglichen Einsatz seines Offensivspielers. „Ich gehe davon aus, dass er eine Option werden kann“, so Anfang.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den 27-Jährigen wäre es sein erster Pflichtspieleinsatz seit dem 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach, das den Abstieg in die zweite Liga besiegelte. Sollte Bittencourt in dieser Woche normal mittrainieren können und sein Knie nach seinen Innenbandverletzung die Belastung aushalten, könnte er am Wochenende in Anfangs Kader rutschen.