Undav: Karriereende beim VfB?

Deniz Undav kann sich vorstellen, seine Karriere beim VfB Stuttgart zu beenden. Wie der 28-Jährige in einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ betont, hegt er aktuell keine Abschiedsgedanken: „Ja, klar kann ich mir vorstellen, meine Karriere hier zu beenden. Ob das klappt, weiß man am Ende nie. […] Ich bin glücklich beim VfB und beschäftige mich mit nichts anderem, da müssen sich die Fans keine Sorgen machen.“

Der deutsche Nationalspieler wurde im Sommer für 26,7 Millionen Euro von Brighton Hove & Albion verpflichtet, nachdem er bereits im Vorjahr auf Leihbasis für die Schwaben aufgelaufen war. In Bad Cannstatt ist Undav nicht aus dem Team wegzudenken, in wettbewerbsübergreifend 17 Spielen erzielte der Offensivspieler in dieser Saison bislang acht Tore und gab eine Vorlage.