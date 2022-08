Schalkes Hintertürchen für den Harit-Deal

Ein Wechsel von Amine Harit ist auch dann noch möglich, wenn das Transferfenster der europäischen Topligen geschlossen ist. „Der 1. September ist eine Flughöhe, über die alle denken: Da fällt der Stift. Doch das stimmt nicht“, gab Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder gegenüber Medienvertretern zu Bedenken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Kaderplaner konkretisierte: „Danach gibt es zwei, drei interessante Transferfenster, die geöffnet sind. Wenn am 1. September einige Türen schließen, gibt es noch andere, durch die man durchgehen kann.“ Tatsächlich währt die Transferperiode in Belgien bis zum 6. September, in der Türkei bis zum 8. September, in Griechenland und Katar bis zum 15. September. Letzte Option wäre danach Saudi-Arabien mit einem Deadline Day am 17. September. Zuletzt wurde Harit beim englischen Erstligisten Leicester City gehandelt.