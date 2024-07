Eintracht tütet Uzun-Deal ein

Der Wechselpoker um Can Uzun ist beendet. Der Offensivspieler vom 1. FC Nürnberg schließt sich Eintracht Frankfurt an. Wie die Adler vermelden, unterschreibt der 18-Jährige einen bis 2029 gültigen Vertrag.

Dem Vernehmen nach fließen bis zu 14 Millionen Euro Ablöse für den Rechtsfuß, um den auch zahlreiche andere Klubs warben. Neben einigen Teams aus dem europäischen Ausland war auch Borussia Dortmund heiß auf Uzuns Unterschrift. Für Nürnberg war das Eigengewächs angesichts der sportlichen Situation und dem regen Interesse nicht zu halten und wird nun zum Rekordtransfer.

„Can Uzun ist eines der größten Talente in Deutschland. Wir sind froh, dass er sich trotz vieler interessanter Angebote aus ganz Europa für uns entschieden hat. Er hat für sein Alter außergewöhnliche Fähigkeiten. Wir haben Can unseren klaren Plan aufgezeigt und ihn dadurch überzeugt. Wir wollen ihn bestmöglich weiterentwickeln und freuen uns, dass er ab dieser Saison für uns auf Torejagd gehen wird“, so Sportvorstand Markus Krösche.

Uzun ergänzt: „Eintracht Frankfurt ist die perfekte Station für mich und meine Weiterentwicklung. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, mich den Eintracht-Fans präsentieren zu können.“

Beim Club, der über die gesamte Saison nichts mit dem Aufstiegsrennen in der zweiten Liga zu tun hatte, war Uzun der alles überragende Akteur. An satten 23 Treffern war der technisch hochveranlagte Offensivspieler in 32 Pflichtspieleinsätzen direkt beteiligt. Dabei glänzte der gebürtige Regensburger sowohl als Stürmer wie auch als Spielmacher. Nach eigenem Wunsch will Uzun aber künftig ausschließlich im offensiven Mittelfeld auflaufen.