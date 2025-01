Bericht: Marmoush-Transfer besiegelt

Der Wechsel von Omar Marmoush zu Manchester City ist in trockenen Tüchern. Laut Fabrizio Romano hat der 25-Jährige die Unterschrift unter seinen Vertrag bei den Skyblues gesetzt. Auch die Verhandlungen zwischen dem Premier League-Klub und Eintracht Frankfurt sind abgeschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Manchester City überweist 75 Millionen Euro Ablöse an die Eintracht, fünf weitere Millionen können an Boni folgen. In Kürze dürfte die offizielle Bestätigung des Deals folgen.

Update (10:01 Uhr): ManCity hat den Marmoush-Transfer inzwischen offiziell bestätigt.