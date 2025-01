Traum-Ablöse: Eintracht verkauft Marmoush an ManCity

Eineinhalb Jahre nach Randal Kolo Muani (für 95 Millionen Euro zu Paris St. Germain) verkauft Eintracht Frankfurt den nächsten einst ablösefrei geholten Stürmer mit einem Mega-Gewinn. Wie die Klubs bekanntgeben, wechselt Omar Marmoush zum englischen Meister Manchester City und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Ablöse pendelt sich inklusive Boni bei rund 80 Millionen Euro ein. Ein Preis, den Marmoushs fabelhafte bisherige Saison rechtfertigt. Sowohl in den Kategorien Tore als auch Vorlagen ist er in den Rankings der Bundesliga ganz vorne mit dabei.

SGE-Sportvorstand Markus Krösche begründet nun den Verkauf: „Omar ist mit dem Wechselwunsch an uns herangetreten und hat dabei betont, dass es für ihn womöglich eine einmalige Chance ist, bei einem absoluten Topklub in der Premier League zu spielen. Er hat sehr viel für Eintracht Frankfurt geleistet und einen großen Anteil an unserer sportlichen Entwicklung. Auch deswegen haben wir seinem Wunsch entsprochen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Marmoush selbst sagt: „Es ist eine Ehre, dass der Verein Interesse an mir gezeigt hat und jetzt bin ich hier. Die letzten beiden Saisons waren großartig, aber das ist erst der Anfang für mich.“

Bei City soll der 25-jährige Stürmer helfen, nach einer verkorksten Hinrunde die Saison zu retten.