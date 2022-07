Werder verleiht Park nach Dresden

Kyu-Hyun Park absolviert die anstehende Saison in der dritten Liga. Wie der ‚kicker‘ berichtet, verleiht Werder Bremen den 21-jährigen Linksverteidiger für ein Jahr an Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden. Am heutigen Freitag absolviere der Südkoreaner den Medizincheck. Werder teilte bereits mit, dass Park freigestellt wurde.

In Sachsen trifft Park auf seinen ehemaligen Trainer Markus Anfang, unter dessen Regie er jedoch nie für die Werder-Profis auflief. Überhaupt kam der Linksfuß seit seinem Wechsel von Ulsan Hyundai nach Bremen im Sommer 2019 noch zu keinem Profieinsatz, sondern nur in der Regionalliga zum Zug.