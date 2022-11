96-Talent darf sich bei den Profis zeigen

Monju Momuluh darf in den kommenden Wochen bei den Profis von Hannover 96 vorspielen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird das 20-jährige Klubtalent ab dem kommenden Dienstag unter Cheftrainer Stefan Leitl im Zweitliga-Kader trainieren.

„Momuluh wird dabei sein. Er hat eine gute Vorrunde gespielt, es verdient, sich zu zeigen“, begründet Sportchef Marcus Mann. Der Flügelspieler sorgte in der laufenden Spielzeit für die zweite Mannschaft in der Regionalliga für Furore. In 18 Spielen erzielte er sieben Treffer und lieferte neun Vorlagen. Am Maschsee steht das Eigengewächs noch bis Saisonende unter Vertrag.