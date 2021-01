Bericht: Auch Hertha & Schalke an Tosun dran

Cenk Tosun hat offenbar zwei weitere Verehrer aus der Bundesliga. Wie das türkische Nachrichtennetzwerk ‚NTV Spor‘ berichtet, beschäftigen sich Hertha BSC und der FC Schalke 04 mit der Verpflichtung des Angreifers vom FC Everton.

Bei den Toffees steckt der 29-Jährige in einer sportlichen Sackgasse und kommt in der laufenden Saison gerade einmal auf 44 Pflichtspielminuten. Da der 45-fache türkische Nationalspieler mit Blick auf die diesjährige Europameisterschaft mehr Spielzeit benötigt, strebt Tosun eine Luftveränderung an. In Berlin oder Gelsenkirchen dürfte der Rechtsfuß häufiger zum Zug kommen. Vor allem Schalke sucht händeringend nach einem Angreifer mit eingebauter Torgarantie.

Frankfurt hofft ebenfalls

Auch bei seinem Ausbildungsklub Eintracht Frankfurt steht der gebürtige Wetzlarer auf der Kandidatenliste. Die Hessen suchen nach dem Abgang von Bas Dost nach Verstärkungen für den Angriff. Innerhalb Englands hat West Bromwich Albion mit Tosuns Ex-Coach Sam Allardyce seine Visitenkarte beim Stürmer abgegeben. An den FC Everton ist Tosun noch bis 2022 vertraglich gebunden.