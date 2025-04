Pavlovic zurück auf dem Trainingsplatz

Aleksandar Pavlovic ist im Zuge seiner Reha wieder in das Training auf dem Platz eingestiegen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, absolvierte der Mittelfeldspieler des FC Bayern am heutigen Dienstag wieder Sprints und Passübungen. Im Mannschaftstraining fehlte der 20-Jährige, der in den vergangenen Wochen aufgrund von Pfeifferschem Drüsenfieber aussetzen musste, weiterhin.

Aus Gründen der Belastungssteuerung nahmen neben den Langzeitverletzten auch Leon Goretzka (30), Kingsley Coman (28), Sven Ulreich (36) und Min-jae Kim (28) nicht am Teamtraining teil. Während Goretzka wegen Rückenschmerzen nur ein individuelles Lauftraining absolvieren konnte, plagt Coman weiterhin eine Reizung am linken Fuß. Verteidiger Kim machen schon seit Monaten Schmerzen an der Achillessehne zu schaffen, zudem sollen ihm nun auch noch Rückenschmerzen zusetzen.