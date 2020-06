Mainz reagiert auf Kunde-Aussagen

Rouven Schröder will dem Interview von Pierre Kunde, in dem er über einen möglichen Abschied aus Mainz spricht, nicht zu viel Wert beimessen. „Ich lege das nicht auf die Goldwaage“, äußert sich der Manager der 05er in der ‚Bild‘, „wenn Spieler in ausländischen Medien Interviews geben, kommt manche Aussagen oft anders rüber, als sie gemeint waren. Wir haben heute kurz gesprochen. Kunde hat mir versichert, dass es ihm um die Ehre geht, wenn ein großer Verein wie Atlético anfragen würde.“

Mittelfeldspieler Kunde sagte Anfang der Woche: „Es läuft gut für mich in Mainz, aber wenn ein besseres Angebot kommt, sehe ich keinen Grund, warum ich nicht gehen sollte […] Sie (Ex-Klub Atlético Madrid, Anm. d. Red.) müssen zuerst anrufen, aber wenn sie es tun, würde ich mit viel Stolz zurückkommen.“ Schröder meint: „Viele träumen davon, für einen ganz großen Klub zu spielen, das ist doch ganz normal. Wir planen mit Kunde, es gibt aktuell kein Angebot für ihn.“