Pröpper beendet Karriere

Inmitten zahlreicher Transfermeldungen verkündet Davy Pröpper sein Karriereende. Der 30-Jährige wechselte im Sommer von Brighton & Hove Albion zurück zur PSV Eindhoven, kam dort aber unter anderem aufgrund zahlreicher Verletzungspausen nicht mehr über den Status als Ergänzungsspieler hinaus.

Davy Pröpper stopt als profvoetballer bij PSV. De 30-jarige middenvelder had nog een contract voor 1,5 jaar bij PSV, maar dat is nu ontbonden.



''Ik heb voor de Kerst de knoop doorgehakt en dat voelt als een opluchting. Hierdoor weet ik dat het de juiste keuze is''