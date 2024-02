Nach Bochum: Die Details zum Kimmich-Zoff

Zur Auseinandersetzung zwischen Joshua Kimmich und dem Trainerteam des FC Bayern nach der jüngsten 2:3-Niederlage gegen den VfL Bochum kommen neue Details ans Licht. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, brüllte der Mittelfeldspieler nach dem Spiel in Richtung von Co-Trainer Zsolt Löw: „Das muss mir einer von euch mal erklären.“ ‚Das‘ sei in dem Fall seine vorzeitige Auswechslung in der 63. Minute gewesen.

Der Frust stand Kimmich zu dem Zeitpunkt schon ins Gesicht geschrieben. Nach dem Spiel entluden sich die Emotionen offenbar. Das Trainerteam begründete die Auswechslung des 29-Jährigen mit einer Systemumstellung: Leon Goretzka sollte als alleiniger Sechser fungieren. Kimmich wollte davon nichts wissen. Laut ‚Sport Bild‘ ändert daran auch eine Aussprache nichts, die am Montag zwischen dem Mittelfeldspieler und Tuchel stattgefunden haben soll. Das Verhältnis sei weiter zerrüttet.