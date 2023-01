West Ham: Antonio deutet Abschied an

- Quelle: The Athletic

Bei West Ham United kündigt sich ein Transfer von Michail Antonio (32) an. „Nichts ist ausgeschlossen. Es gibt Gespräche, es kann also alles passieren“, verrät der Offensivmann gegenüber ‚The Athletic‘. Er kündigt an: „Ich werde nicht traurig sein, wenn ich bleibe. Aber ich werde definitiv traurig sein, wenn ich gehe, weil ich meine Zeit hier genossen habe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer 2015 kam Antonio von Nottingham Forest zu den Hammers. Es folgten 254 Pflichtspiele, 66 Tore und 42 Vorlagen. Damit avancierte der gebürtige Londoner zum Rekord-Torschützen seines Klubs. Antonios Vertrag ist noch bis zum Sommer 2024 datiert, doch es riecht stark nach vorzeitigem Abschied. Über seinen möglichen neuen Arbeitgeber verliert er keine Worte.

Lese-Tipp

Everton: Bielsa reist an