Delph beendet Karriere

Fabian Delph ist fortan nicht mehr im professionellen Fußball vertreten. Der 32-Jährige hat über Social Media sein Karriereende verkündet. In einem kurzen Statement bedankt sich der 20-fache englische Nationalspieler bei seinem Umfeld: „Großer Dank an meine Familie, meine Freunde, die Spieler und Mitarbeiter der großartigen Vereine, die ich vertreten durfte, sowie an die Unterstützung der Fans, die ich erfahren habe.“

Delph reifte in der Jugend von Leeds United zum Profi. Insgesamt absolvierte er auf höchstem Level 204 Premier League-Spiele und hatte 16 Einsätze in der Champions League. Der Mittelfeldspieler spielte ausschließlich in England, war neben Leeds auch für Aston Villa, Manchester City und bis zum Ende der vergangenen Saison für den FC Everton aktiv.