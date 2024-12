Barça-Wechsel statt vierte kroatische Liga | Wirtz-Bombe ist eingeschlagen

Nebulöse Machenschaften

Dass im Fußball an allen Ecken und Enden getrickst wird, ist längst bekannt. Nicht nur Vereine nutzen immer wieder Schlupflöcher aus, auch Berater wittern oft das schnelle Geld und wollen mit dubiosen Geschäften auf dem Rücken der Spieler hohe Summen einstreichen. Die Opfer werden dabei immer jünger. So geschehen mit Cardoso Varela, der noch vor kurzem vom FC Porto in die vierte kroatische Liga wechseln sollte. Natürlich sollte der Transfer nur als Übergang dienen, um von dort bei einem anderen Verein unterschreiben zu können.

Der Wechsel platzte letztlich nur, weil Porto Beschwerde bei der FIFA einlegte. Präsident André Villas-Boas erhob schwere Vorwürfe gegen die Berater des 16-Jährigen: „Cardoso Varela wurde Opfer einiger Agenten, die die wirtschaftliche Schwäche seiner Familie ausnutzten und ihn zwangen, aus dem Verein zu fliehen, der ihm seine Integrität garantierte, im Austausch für eine Geldsumme und einen verbindlichen, einseitigen Vertrag, der seine Zukunft verpfändete.“ Wie die ‚Marca‘ berichtet, ist mittlerweile auch der FC Barcelona auf Varela aufmerksam geworden und möchte eine Verpflichtung schon im kommenden Transferfenster unter Dach und Fach bringen. Ein Wechsel, der auf dem Papier deutlich attraktiver und besser nachzuvollziehen ist.

Spanien im Unglauben

Gestern machte die Meldung die Runde, dass Florian Wirtz seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen verlängert haben soll. Zwar hat die Werkself dies noch nicht offiziell bestätigt, den zahlreichen Interessenten dürfte die Nachricht dennoch den Magen umgedreht haben. Insbesondere der FC Bayern München und Real Madrid rechneten sich Chancen aus, den 21-jährigen Ausnahmekünstler im kommenden Sommer zu verpflichten.

Gerade in Spanien, wo es Reals Präsident Florentino Pérez nicht gewöhnt ist, einen Korb zu bekommen, hat man offenbar nicht mit einem Verbleib des Mittelfeldspielers in Leverkusen gerechnet. Die ‚Sport‘ bezeichnet die Verlängerung als „Bombe“. ‚Superdeporte‘ schlägt in dieselbe Kerbe und schickt leicht hämische Worte in Richtung Pérez: „Man kann nicht alles im Leben haben.“ Ob der eigenwillige Präsident sich von dem Korb gekränkt fühlt und die Avancen für Wirtz in Zukunft einstellt, bleibt abzuwarten. Sollte der gebürtige Pulheimer allerdings weiter in dem bisherigen Ausmaß für Bayer brillieren, wäre es grob fahrlässig, den eigenen Stolz über einen möglichen zukünftigen Transfer zu stellen.