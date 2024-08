Nächster Neuzugang im Anmarsch: Leipzig mit französischem Talent einig

Dringlichen Bedarf verspürt RB Leipzig in der Offensive zwar nicht, der Klub hält allerdings stets die Augen nach Talenten offen, die sich in Leipzig entwickeln und im Zweifel mit großem Gewinn weiterverkauft werden können. Ein solches haben die Sachsen wieder einmal an der Angel.

RB hat sich laut der ‚L’Équipe‘ mit Tidiam Gomis auf einen Wechsel verständigt. Der 18-jährige Flügelspieler steht bei SM Caen in der französischen Ligue 2 unter Vertrag und möchte den nächsten Schritt in seiner Karriere offenbar bei den Leipzigern gehen. Dem Bericht zufolge hat der Klub aus der Normandie bisher aber noch kein grünes Licht für den Wechsel gegeben, die Verhandlungen laufen noch.

Auch Werder und Bayer waren dran

Bereits im Frühjahr hatten Werder Bremen und Bayer Leverkusen die Fühler nach Gomis ausgestreckt. Der Deutsche Meister gab im Wintertransferfenster ein Angebot für den dribbelstarken Flügelspieler ab, konnte sich mit Caen jedoch nicht auf eine Ablösesumme einigen. Dem Vernehmen nach forderten die Franzosen zwölf Millionen Euro für ihr Eigengewächs.

Nun hat Leipzig einen Vorstoß gewagt und Caen ein nicht näher beziffertes Angebot vorgelegt. Gomis ist noch bis zum kommenden Sommer an Caen gebunden und hat in den vergangenen Monaten mehrere Offerten zur Vertragsverlängerung abgelehnt.