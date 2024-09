Der Blick geht nach Turin: ManCity hat Rodri-Ersatz im Visier

An dem Namen Manchester City führt derzeit in den englischen Medien kein Weg vorbei. Das liegt zum einen an der laufenden Anhörung, in der sich der nordenglische Klub wegen 115 Verstößen gegen das Financial Fairplay und die Finanzregeln der Liga rechtfertigen muss, zum anderen am bitteren Ausfall des Europameisters Rodri. Der 28-jährige Spanier ist eine wichtige Säule im Mittelfeld des Serienmeisters und kaum zu ersetzen.

Mit einem Kreuzbandriss und einem Meniskusschaden fällt der Sechser bis zum Saisonende aus, wie Trainer Pep Guardiola unlängst offiziell verkündete. Bisher ist nicht klar, ob der Klub den Ausfall mit einer internen oder einer externen Lösung zu ersetzen gedenkt. Klar ist wohl, dass sich der katalanische Coach mit seinen Mitarbeitern in der Länderspielpause im Oktober zusammensetzen möchte, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Die Scoutingabteilung hat die Suche nach einem möglichen Ersatz jedoch bereits aufgenommen, wie der ‚Guardian‘ berichtet.

Kandidat bietet sehr spannendes Paket

Demzufolge „beäugt ManCity einen Serie-A-Star mit einem Marktwert von 36 Millionen Euro“ und prüft eine Verpflichtung im Januar. Dabei soll es sich der Zeitung zufolge um Samuele Ricci handeln. Der 23-Jährige steht beim FC Turin unter Vertrag und ist vierfacher italienischer Nationalspieler. Der defensive Mittelfeldspieler stand bisher in allen fünf Ligaspielen für die Granatroten auf dem Feld und macht durch seine starken Leistungen beim zwischenzeitlichen Überraschungstabellenführer auch außerhalb der Serie A auf sich aufmerksam. Anfang des Monats überzeugte er zudem mit einer tollen Partie für Italien beim 3:1-Erfolg gegen Frankreich.

Zwar hält Guardiola Rodri für „unersetzlich“, wie er in den vergangenen Tagen immer wieder betonte, Ricci bietet aber dennoch ein spannendes Paket: „Riccis Vielseitigkeit ist für City äußerst attraktiv, und er gilt als einer der besten defensiven Spielmacher überhaupt. Zu seinen Top-Qualitäten gehört seine Passgenauigkeit, während sein Zweikampfverhalten und seine Physis dafür sorgen, dass sich der Mittelfeldspieler an die Anforderungen der Premier League anpassen kann“, bewertet es der ‚Guardian‘.

Verfügbarkeit unklar

Unklar ist, ob Turin bereit wäre, Ricci abzugeben, der erst vor zwei Jahren aus der Jugend des FC Empoli ins Piemont kam. Viel hängt wohl vom weiteren Saisonverlauf der Italiener ab, die sich nach dem tollen Start berechtigte Hoffnungen auf einen Europapokalplatz und vielleicht sogar die Champions League machen dürfen. Dann könnte der Klub wohl kaum auf seinen Sechser verzichten.