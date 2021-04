Marsch beerbt Nagelsmann

Jesse Marsch wird bei RB Leipzig das Erbe von Julian Nagelsmann antreten. Der 47-jährige US-Amerikaner wechselt vom Schwesterklub RB Salzburg zu den Sachsen und erhält nach Angaben des Bundesligisten einen Vertrag bis 2023. Dem Vernehmen nach fließt eine sehr niedrige einstellige Millionenablöse. Nach seiner Tätigkeit als Co-Trainer unter Ralf Rangnick ist es Marschs zweites Engagement in Leipzig.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mit Jesse Marsch konnten wir unseren Wunschkandidaten als neuen Cheftrainer verpflichten und die wichtigste Position im sportlichen Bereich bei RB Leipzig schnell mit einem Top-Trainer nachbesetzen“, sagt Vereinschef Oliver Mintzlaff, „Jesse hat bei all seinen bisherigen Stationen hervorragende Arbeit geleistet und sich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Es ist natürlich ein großer Vorteil, dass er bereits ein Jahr für RB Leipzig gearbeitet hat“.

Marsch ist bereits seit geraumer Zeit Teil des RB-Fußballkosmos'. Von 2015 bis 2018 hatte er die New York Red Bulls trainiert, ehe er in der Saison 2018/19 ein Jahr lang Rangnick in Leipzig assistierte. Im Sommer 2019 übernahm Marsch dann den Cheftrainerposten bei RB Salzburg, wo er zahlreichen Talenten wie beispielsweise Erling Haaland oder Dominik Szoboszlai half, das nächste Level zu erreichen.