Gladbach-Zukunft: Elvedi-Entscheidung gefallen

Seit dem Sommer 2015 stand Nico Elvedi 270 Mal für Borussia Mönchengladbach auf dem Platz. Allzu viele Einsätze werden wohl nicht mehr hinzukommen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist die Entscheidung gefallen, dass der 26-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag bei den Fohlen nicht noch einmal verlängern wird.

2024 läuft das Arbeitspapier aus, die Gladbacher können also nur noch in diesem Sommer eine adäquate Ablösesumme mit dem Schweizer einnehmen. Kommt es also zu einem Verkauf von Elvedi? Gut möglich, schließlich ließ Sportchef Roland Virkus zuletzt bereits verlauten, dass man im Falle einer ausbleibenden Verlängerung „eine Lösung finden“ müsse. Gladbach sollen zehn Millionen Euro vorschweben.

England oder Italien?

‚Sky‘ zufolge bieten sich Elvedi Optionen in England und Italien. Konkrete Klubnamen werden nicht genannt. Bei einem Transfer wäre Elvedi der nächste in einer langen Liste von fixen und potenziellen Abgängen bei der Borussia.

Ramy Bensebaini (28/Borussia Dortmund), Jordan Beyer (23/FC Burnley), Lars Stindl (34/Karlsruher SC), Marcus Thuram (25/neuer Klub steht noch nicht fest) sind bereits sicher weg. Unter anderem Manu Koné (22), Florian Neuhaus (26) und Alassane Plea (30) gelten als Abschiedskandidaten. Auf der Trainerbank übernahm Gerardo Seoane für Daniel Farke.