Dembélé: Zwei Tage noch?

Ousmane Dembélé (24) hat wohl noch zwei Tage Zeit, endgültig über seine Zukunft zu entscheiden. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge will der FC Barcelona sich im Anschluss an diese Frist auf die Suche nach einem Käufer machen, um den Franzosen noch in diesem Winter und damit ein halbes Jahr vor Vertragsende zu Geld zu machen.

Am gestrigen Sonntag hatte Journalist Gerard Romero berichtet, Dembélé hätte das Angebot zur Vertragsverlängerung bei Barça bereits abgelehnt. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ ist jedoch noch keine Absage bei den Klubbossen eingegangen. In zwei Tagen sollte die Angelegenheit endgültig geklärt sein – mit oder ohne Rückmeldung des Ex-Dortmunders.