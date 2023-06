DFB: Flick schießt gegen Kimmich-Kritiker

Hansi Flick hat mit deutlichen Worten Partei für Joshua Kimmich (28) ergriffen. „Man hebt Spieler gerne Richtung Sonne hoch und wenn sie mal eine schlechte Phase haben, dann schauen wir zu, wie sie verbrennen“, leitete der Bundestrainer seine Brandrede auf der heutigen DFB-Pressekonferenz ein, um dann direkt auf seinen Mittelfeldspieler zu kommen: „Ich will auch mal Jo Kimmich ansprechen, weil es mir am Herzen liegt. Jo war vor einem dreiviertel Jahr ein Weltklassespieler, und jetzt aktuell macht er die Spieler schlechter. Das sind Dinge, die ich nullkommanull verstehe.“

„Jo“, fuhr Flick fort, „hat eine Mentalität, er will immer das Beste, er will immer siegen. Er hat die Mentalität, gewinnen zu wollen, dafür tut er alles, in jedem Training, an jedem Tag, in jedem Spiel.“ Diese Mentalität hätten „auch Kobe Bryant oder Michael Jordan“ gehabt. Der 58-Jährige nahm die schwachen Ergebnisse der DFB-Elf ausdrücklich auf seine Kappe: „Es ist okay, wenn es sich auf meine Person fokussiert. Aber lasst die Spieler bitte raus.“

