Ajax: Saison-Aus für Stekelenburg

Ajax Amsterdam muss die restliche Saison auf Maarten Stekelenburg verzichten. Der 39-jährige Torhüter muss sich nach Angaben seines Klubs einer Hüftoperation unterziehen, die es ihm nicht ermöglicht, in der laufenden Saison auf den Platz zurückzukehren. Nach der Europameisterschaft trat Stekelenburg bereits aus der niederländischen Nationalmannschaft zurück.

„Ich musste meine internationale Karriere beenden, um mich auf Ajax zu konzentrieren. Und jetzt ist meine Saison wegen dieser Verletzung plötzlich vorbei, ich bin schrecklich enttäuscht, erklärt der Schlussmann. Ob der bislang ausgemusterte André Onana (25) nach dem Ende seiner Doping-Sperre im November ins Tor zurückkehren wird, bleibt abzuwarten. Sein Abgang zum Saisonende gilt als beschlossene Sache.

Maarten Stekelenburg will no longer be able to feature for Ajax this season. The goalkeeper has been sidelined for some time with an injury and now an operation will be required in order to achieve a full recovery.