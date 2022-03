BVB: Real-Gerüchte um Bellingham

Jude Bellingham hat sich längst in den Fokus internationaler Topvereine gespielt. Nachdem zunächst in Spanien entsprechende Gerüchte auftauchten, berichtet nun auch ‚Sky Sports‘, dass Real Madrid Interesse an der Verpflichtung des 18-jährigen Mittelfeldspielers von Borussia Dortmund zeigt.

Bei den Königlichen wolle man das Mittelfeld verjüngen, das momentan noch von Toni Kroos (32) und Luka Modric (36) besetzt wird. Während Erstgenannter noch bis 2023 an Real gebunden ist, läuft der Vertrag des Kroaten aus. Eine Verlängerung – wohl um eine Saison – gilt aber als sicher.

Bellinghams Arbeitspapier beim BVB ist noch bis 2025 gültig. Zuletzt hieß es, dass ein Sommerabschied für den Engländer kein Thema ist. Folglich wird auch Real seine Bemühung wohl auf den Sommer 2023 konzentrieren. In der anstehenden Transferperiode scheinen die Königlichen mit Kylian Mbappé und Erling Haaland ohnehin anderen Prioritäten zu haben.

