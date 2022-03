BVB-Verbleib: Zusage von Bellingham ?

Jude Bellingham sieht seine mittelfristige Zukunft offenbar bei Borussia Dortmund. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Mittelfeldspieler der Vereinsführung bereits seine Zusage gegeben hat, auch in der kommenden Saison für den BVB spielen zu wollen, ein Sommerwechsel sei kein Thema.

Bellingham ist vertraglich noch bis 2025 an Schwarz-Gelb gebunden, eine Ausstiegsklausel besitzt der 18-jährige Engländer nicht. Großes Interesse an Bellingham besteht schon jetzt vor allem in der heimischen Premier League.

Der zehnfache A-Nationalspieler war im Sommer 2020 für 23 Millionen Euro von Birmingham City nach Dortmund gewechselt. Anfang Januar sagte Bellingham: „Der BVB ist der beste Klub für mich und meine Entwicklung. Ich würde sogar sagen: Für mich gibt es auf der ganzen Welt keinen besseren.“